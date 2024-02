Reprodução/Globoplay - 12.02.2024 Matteus desabafa sobre atitudes de brothers com Davi

Parece que tem gente ficando incomodada com o tratamento que Davi vem recebendo dentro do BBB 24. Em conversa na academia, Alane, Beatriz, Deniziane e Matteus comentaram sobre a indicação do brother ao Paredão e as atitudes de alguns confinados com o baiano. A fisioterapeuta disse que o grupo do Quarto Gnomo quer eliminar o motorista por aplicativo.



"Eles querem colocar duas pessoas fortes. Segundo eles, eu, alguém e o Davi, para o Davi sair", disse Deniziane sobre os planos de seus rivais. Beatriz, então, comentou sobre o resultado do Paredão. "Só que assim, gente, se o Davi voltar, ele está forte”. "Eu, sinceramente, acho que ele está forte lá", completou.







"O pessoal apedrejou demais o guri. Por mais que ele seja explosivo, fala algumas bobagens às vezes. Mas o pessoal pressionou demais e isolou ele. Isso é um erro gravíssimo", avaliou Matteus.







Alane concordou. "Aqui dentro, lá fora, em qualquer lugar", disse a sister. "Só se ele fizesse uma coisa muito grave, diretamente pessoal", pontuou Matteus. Na sequência, Beatriz recorda a situação em que sugeriu uma votação para dar ovos da Xepa para Davi.



"Até o ovo não estavam querendo dar para o menino", refletiu Beatriz.

Matteus reclama da reação dos confinados à proposta. "Isso me deu nojo", comentou o brother de Alegrete. "Isso me enojou também", respondeu Alane. "Ele até falou que deu a mais o dinheiro", continuou a bailarina.

