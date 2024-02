Reprodução Enquete BBB 24: Brother deve ser eliminado com recorde de rejeição





Davi, Isabelle e Marcus são os emparedados do oitavo paredão do "BBB 24"! A amizade do baiano e da cunhã-poranga tende a deixar o comissário em uma situação bem difícil. A união das torcidas realmente pode fazer com que o paraense encare a pior e bata o recorde de rejeição desta edição.

De acordo com a parcial das 20h, Isabelle é a favorita a permanecer no reality da Globo. A dançarina apresenta apenas 3,7% dos votos para deixar o confinamento. Logo atrás, o baiano Davi registra somente 15,2% dos votos.





Considerando o voto para eliminar, Marcus tende a ser eliminado assumindo o topo das rejeições da temporada. O brother está com 81,1% de votos.





Relembre a formação de paredão

Na dinâmica desta semana, o Líder, Lucas Henrique, teve também o poder de salvar alguém entre os quatro mais votados da casa. A votação foi aberta, realizada na sala.

Fernanda foi a primeira emparedada da casos, com 10 votos. Marcus Vinicius também foi para a berlinda, com 6 votos. Wanessa também ficou entre o grupo dos mais votados da casa, com apenas um voto. Como todos os demais brothers ficaram empatados na quarta posição, sem votos, coube ao Líder desempatar e colocar mais um participante na berlinda. Lucas Henrique escolheu, então, Isabelle.

Antes da dinâmica se iniciar na área externa da casa, o líder Lucas Capoeira precisou salvar um dos quatro mais votados pela casa. O brother escolheu tirar Wanessa Camargo. Assim, foram para a prova bate-volta Isabelle, Fernanda e Marcus. A doceira venceu a disputa.

