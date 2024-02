Reprodução/Globoplay - 11.02.2024 Fernanda vence a prova bate e volta e oitavo paredão é formado no BBB 24





O oitavo Paredão do BBB 24 está formado! Depois de sair do Líder e cair direto no paredão, Fernanda levou a melhor e venceu a Prova Bate e Volta, se livrando da berlinda. Marcus Vinicius e Isabelle estão no paredão disputam a permanência na casa mais vigiada do país, ao lado de Davi, que foi indicado pelo Líderi.

A prova foi uma disputa de sorte, com três fases. Quem encontrasse a caixa com o cartão premiado, passava para a etapa seguinte. Os três competidores chegaram na fase final juntos e, no fim, a modelo venceu.

















Votação aberta



Na dinâmica desta semana, o Líder, Lucas Henrique, teve também o poder de salvar alguém entre os quatro mais votados da casa. A votação foi aberta, realizada na sala.



Fernanda foi a primeira emparedada da casos, com 10 votos. Marcus Vinicius também foi para a berlinda, com 6 votos. Wanessa também ficou entre o grupo dos mais votados da casa, com apenas um voto.



Como todos os demais brothers ficaram empatados na quarta posição, sem votos, coube ao Líder desempatar e colocar mais um participante na berlinda. Lucas Henrique escolheu, então, Isabelle.







Antes da dinâmica se iniciar na área externa da casa, o líder Lucas Capoeira precisou salvar um dos quatro mais votados pela casa. O brother escolheu tirar Wanessa Camargo. Assim, foram para a prova bate-volta Isabelle, Fernanda e Marcus.

