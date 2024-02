Reprodução/Globo Carnaval RJ: Grande Rio

A noite de domingo (11) marcou a estreia dos desfiles do Grupo Especial do Rio de Janeiro. Sem atrasos e com tempo favorável, a Marquês de Sapucaí serviu de palco para enredos que exaltam Yanomamis, onças, Portugal e ciganos. A atual campeã Imperatriz Leopoldinense e a Grande Rio integram os destaques do primeiro dia.

Os desfiles iniciaram com a escola de samba Porto da Pedra, que celebra o retorno ao Grupo Especial depois de 11 anos. Beija-Flor, Salgueiro, Grande Rio, Unidos da Tijuca e a atual campeã, Imperatriz Leopoldinense, se apresentaram na sequência.





Porto da Pedra

Sob o enredo de "Lunário Perpétuo: a profética do saber popular", a escola de São Gonçalo explorou a relação do místico e o terreno do Lunário Perpétuo, livro trazido ao Brasil com os portugueses durante a colonização.

O desfile contou com elementos de alto custo como a ala das baianas adornadas com led nas saias. Apesar disso, a escola teve problemas de estrutura, com uma estátua do abre-alas caindo, e evolução, com um buraco formado na avenida.

🚨🎊 PORTO DA PEDRA



Lindo o Tigrão gigante no tripé! 🐯😍 #Globeleza pic.twitter.com/OV7yLdxdxv — AllPop 📰 (@AllPop_BR) February 12, 2024









🚨🎊 PORTO DA PEDRA



Ala de Baianas belíssimas e iluminadas!!! #Globeleza pic.twitter.com/f9GIZIoyBb — AllPop 📰 (@AllPop_BR) February 12, 2024









🚨🎊 PORTO DA PEDRA



2º Carro Alegórico da Porto da Pedra!!! #Globeleza pic.twitter.com/TuaYlt1LgK — AllPop 📰 (@AllPop_BR) February 12, 2024









Beija-Flor



O enredo "Um delírio de carnaval na Maceió de Rás Gonguila" ilustrou o elo da cultura alagoana com a África. A escola preparou uma homenagem a Benedito dos Santos, personalidade do início do século passado que se dizia descendente do trono etíope. Sob a alcunha de Rás Gonguila, tornou-se líder de um dos maiores blocos, o Cavaleiro dos Montes, em Maceió.

Giovanna Lancelotti, Benedito dos Santos (filho de Rás Gonguila), Brunna Gonçalves e Cafu passaram pela avenida defendendo a escola de Nilópolis.

















Salgueiro

Com o tema “A queda do céu - palavras de um xamã yanomami", o Salgueiro levou para a Marquês de Sapucaí um enredo forte de exaltação aos povos originários e com críticas sociais ao antigo governo de Jair Bolsonaro e a sociedade que não respeita as tradições indígenas.

MC Rebecca, Tati Barbieri, a Rainha Viviane Araújo, Rafaella Santos e Cacau Protásio passaram representando a escola.

🚨🎊 ACADÊMICOS DO SALGUEIRO



Comissão de Frente do Salgueiro!!! #Globeleza pic.twitter.com/2b6YrQAqRV — AllPop 📰 (@AllPop_BR) February 12, 2024









🚨🎊 ACADÊMICOS DO SALGUEIRO



Contemplem o belíssimo e imponente Abre-Alas do Salgueiro!!! ❤️👏🏼👏🏼👏🏼 #Globeleza pic.twitter.com/UXMKbDtQow — AllPop 📰 (@AllPop_BR) February 12, 2024









pra mim a viviane araújo é a maior do carnaval #Globeleza | Vamos Salgueiro



pic.twitter.com/2xM02liWps — BRENDON (@brendongomes__) February 12, 2024









Grande Rio

Também exaltando os povos originários, a Acadêmicos do Grande Rio levou para a avenida o mito Tupinamba, ilustrado no livro "Nosso destino é ser onça". O enredo registra a história das nações indígenas, onde a onça é o símbolo da busca de identidade.

O desfile contou com um show das arquibancadas devido à escola ter distribuído pulseiras de Led que iluminavam durante os apagões. A agremiação ainda teve que lidar com um problema no carro alegórico que levava o cantor Xamã, precisando empurrar o automóvel.









🚨🎊 ACADÊMICOS DO GRANDE RIO



Contemplem o Babilônico Abre-Alas da Grande Rio!!! 🐯🌕✨ #Globeleza pic.twitter.com/TF1taO62G1 — AllPop 📰 (@AllPop_BR) February 12, 2024









A supremacia de Paolla Oliveira na Grande Rio virando onça para a plateia em meio ao show de luzes da Sapucaí. pic.twitter.com/ClafHqEzAG — Sérgio Santos (@ZAMENZA) February 12, 2024









Unidos da Tijuca

Com o enredo "O conto de fados", a escola de samba levou a literatura portuguesa para a avenida com inspirações em "Os lusíadas", de Luís de Camões, e as gregas "Ilíada" e "Odisseia", de Homero. A Unidos da Tijuca também exaltou José Saramago, notório escritor português, além de retratar a história de Lisboa.

No desfile, a escola apresentou carros bem estruturados e luxuosos. A cantora Lexa foi destaque como rainha de bateria.

🚨🎊 UNIDOS DA TIJUCA



Contemplem a beleza desse Abre-Alas da Unidos da Tijuca! 🦚😍❤️ #Globeleza pic.twitter.com/co7yq3XoWJ — AllPop 📰 (@AllPop_BR) February 12, 2024





''Samba Fado'' na comissão de frente da Unidos da Tijuca 🥁 🎶 #Globeleza pic.twitter.com/Wr1gA25EuA — TV Globo 📺 (@tvglobo) February 12, 2024













Imperatriz Leopoldinense

De enredo "Com a sorte virada para a Lua segundo o testamento da cigana Esmeralda", a atual campeã representou o obra do paraibano Leandro Gomes de Barros que passeia pela mística cigana reinterpretada no cenário nordestino.

A última apresentação se destacou pelo uso de elementos cenográficos aéreos, como o balão a 10 metros do chão. Fernanda Lima, Rafa Kalimann, Arícia Silva e a rainha Maria Mariá defenderam a escola.

🚨🎊 IMPERATRIZ LEOPOLDINENSE



Comissão de Frente da poderosa Imperatriz!!! 👑👏🏼👏🏼👏🏼 #Globeleza pic.twitter.com/f2h6LaEB0x — AllPop 📰 (@AllPop_BR) February 12, 2024









-“Vai clarear” e o sol aparecendo no desfile 05:00

-samba enredo perfeito

-abre alas deslumbrante

-A lua no meio da avenida



Entreguem logo o Bi para Imperatriz Leopoldinense



pic.twitter.com/gVDabqAQgg — Dornelles ✨ (@dornellesmusic) February 12, 2024





Um pouquinho de como foi nosso desfile… 😍 pic.twitter.com/3xt0nO3g9N — GRES Imperatriz Leopoldinense (@oficialgresil) February 12, 2024