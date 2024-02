Reprodução/Globoplay - 11.02.2024 Davi fala com Isabelle no BBB 24 e promete: 'O pau vai quebrar a partir de agora'





Depois de cogitar sair do BBB 24, parece que Davi voltou com tudo para o jogo. Em conversa com Isabelle no Quarto Magia, o baiano afirmou que vai se posicionar sobre tudo a partir de agora. Ele ainda cita o próximo Sincerão.

"O pau vai quebrar a partir de agora. A panela vai amassar e vai começar a voar", disse Davi. Isabelle, então, alertou o brother. "Já conversei com você sobre isso".







"Você tá ouvindo?", reforçou Davi. A sister reagiu: "Você ouviu o que eu falei com você?". Novamente, ele insiste: "Bora, Isabelle. O pau vai quebrar".







O baiano então, explicou o que pretende fazer: "Se eu for para o Sincerão e tiver essa parada aí, o pau quebra. Ele me cortar e não der tempo de falar, depois, segura, porque eu vou falar e vai ter que ouvir. Se não quiser ouvir, vai aguentar, discutir, mas o pau vai quebrar", prometeu.



"Eu sei que eu vou me posicionar na frente de qualquer assunto, qualquer situação. O que falar de mim, eu vou me posicionar aqui para poder me defender. Eu não vou deixar, não. Não pense que vai falar de mim e vai ficar por isso mesmo, porque não vai”, completou.

