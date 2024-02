Reprodução/Globo BBB 24: saúde de Davi, ameaça de desistência e choro agitam manhã

A madruga deste domingo (11) levantou alerta sobre a saúde do participante Davi. Colegas de confinamento estão preocupados com o mal-estar e relato de dores do brother. Além disso, sem a festa, participantes caíram no choro com uma confraternização intimista.



A noite de sábado deixou os brothers intrigados após o programa não realizar a habitual festa. Com isso, os participantes passaram a teorizar uma suposta intervenção do Big Fone. Davi e Alane chegaram a acampar ao lado do dispositivo.

Davi, Davi, Davi...

Sem surpresas, Davi foi o tema de conversa dos outros participantes, em especial Wanessa Camargo. A sister enfatizou ter motivos suficientes para desconfiar do baiano.

"Podem falar 'ele está sendo injustiçado. Vocês tão vendo, mas não tão entendendo que ele é só uma criança, que tem só 20 anos'. Tá bom, ok, mas aqui não é jogo de criança. Tem coisa que a gente tem que ser responsável. Não é porque tem 20 anos que pode falar o que ele quer, ou porque a criação é diferente...", justificou Camargo.

Na conversa com Fernanda, a dançarina concordou que tudo o que Davi faz incomoda. "Estranho isso, né? As risadas que ele dá, as palmas que ele dá, os socos no peito que ele dá, o deboche que ele dá...", refletiu.

"É porque é prepotência. Ele falou 'não me acho melhor', mas você pode me falar as coisas mais lindas, que não é prepotente, mas suas atitudes que fala. Se você, quando tem poder, bate no peito, é prepotência sim. Aí, quando tá em perigo, a postura muda. Mas convivemos de boa", rebateu Wanessa.

Perseguição?



Após levar a conversa sobre Davi para outros participantes, Marcus Vinicius se mostrou preocupado com Wanessa Camargo, chegando a sugerir que a cantora está obcecada pela relação conflituosa.

"Tu não tem outra opção que não seja o Davi? Nossa, amiga... 18 pessoas...", alfinetou o comissário. "Acho que vocês tão indo demais no Davi, Davi, tá uma coisa chata já, gente!", opinou.

Lucas Henrique apontou que Davi não foi ao paredão recentemente. "Ele foi só no começo, ele é uma opção e tem que botar ele uma hora", defendeu Wanessa Camargo, provocando a reação de Marcus. "Tá beirando a obsessão", disse.

Camargo justificou dizendo que Davi é a única pessoa que lhe deu motivos para o voto. "Não tô falando do voto de vocês, mas qualquer movimentação 'ah porque foi o Davi'. Acho que é um pouco demais isso", alertou Marcus.

Problemas de saúde

Alvo da casa, Davi ainda enfrenta outro problema no confinamento. O brother começou a queixar-se de dores no corpo e mal-estar. Em conversa com Matteus, ele revelou ter sido medicado pela produção, mas afirmou que os sintomas não sanaram.

Os rivais também notaram que Davi não está bem de saúde. Os participantes cogitaram uma possível transmissão de dengue dentro do confinamento.

Vale lembrar que no programa ao vivo de sexta-feira (9) Tadeu Schmidt conversou com os integrantes, sugerindo que eles redobrassem o uso de repelente. A preocupação é mais evidente após São Paulo registrar um aumento expressivo de casos da doença.

Confraternização intimista

Embora a produção do reality não tenha preparado a festa, os participantes ganharam uma confraternização intimista de consolação. A equipe do reality enviou o cooler e sanduíches para os confinados.

Além disso, a produção caprichou com a playlist nostálgica que, ao tocar "Velha Infância" da banda Tribalistas, levou Alane, Lucas Henrique e Giovanna ao choro.

Ameaça de desistência

Já na manhã deste domingo, Davi foi tomado pela incerteza e cogitou apertar o botão de desistência. Além do mal-estar físico, o participante alega estar psicologicamente abalado com as inimizades do reality.

Aliada, Isabelle foi responsável por amparar o baiano e acalmá-lo antes de tomar uma atitude impulsiva.

"Não tô me sentindo bem. Eu vou ficar depressivo? Não vou. Não vou chegar num estado de depressão, a ponto de... dar um treco aí e morrer aqui por causa de 3 milhões. E minha mãe, minha irmãzinha, eu tenho minha família lá fora esperando... eles tão contando comigo aqui dentro, mas tenho minha vida lá fora. Isso aqui não é tudo não É um prêmio excelente, mas não é tudo, dinheiro não é tudo. Deixa aí pra quem quiser ganhar. Eu vim aqui pra ser eu e não quero mudar, eu já sou outra pessoa aqui dentro, já não sou essa pessoa. Vou meter o pé", disse, durante o desabafo.