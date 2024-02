Reprodução/Globoplay - 08.02.2024 Prova do Líder é de resistência





Depois de um mês da estreia da 24ª edição do Big Brother Brasil, a Prova do Líder desta quinta-feira (8) é de resistência. Todos os brothers disputam a prova, exceto Giovanna, que está com o pé machucado.



A disputa será a segunda de resistência na temporada. O Líder ganha um veto para a próxima semana. O “Na Mira do Líder" acontece só amanhã (9), quando quatro pessoas receberão pulseiras e correrão risco de ir ao Paredão.







A dinâmica da prova é a seguinte: cada jogador deve se posicionar diante da casa do cliente, que tem o mesmo número que o do colete usado pelos participantes. Em frente à casa, existe um totem e o participante deverá fazer o aperto de mãos do Mercado Livre. Quando a mão encostar na mão que sai do totem, o sensor será acionado e a luz do botão ficará acesa.

Sempre mantendo o aperto de mãos, o participante deverá ficar atento ao telão, que a qualquer momento, irá destacar um produto e o cronômetro será acionado. O participante, então, poderá soltar a mão e deverá procurar no depósito a caixa do produto exibido e entregar, antes que o tempo termine, a caixa correta na casa.







O participante será eliminado da prova caso não entregue a caixa do mercado livre dentro do tempo; se entregar a caixa com o produto errado; se entregar a caixa na casa errada e se não voltar para o aperto de mão antes do início de uma nova rodada.



Veja como será a dinâmica da semana



Além da disputa de resistência na temporada e do veto do Líder, no próximo sábado (10), a Prova do Anjo dará imunidade ao vencedor, que poderá imunizar mais uma pessoa. Já no domingo (11), mais um Paredão Triplo será formado.



Os 4 mais votados estarão no Paredão, mas o Líder terá a missão de salvar uma pessoa entre o quarteto mais votado. Na sequência, os três brothers que sobrarem disputarão a Prova Bate e Volta e apenas um se salva. Por fim, a eliminação acontece na próxima terça (13).

