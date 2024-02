Reprodução/Instagram Rodriguinho desabafa sobre comportamento de brothers no BBB 24





Rodriguinho mostrou que está incomodado com a forma que está sendo tratado por alguns colegas de confinamento no BBB 24. Nesta quarta-feira (7), enquanto conversava com MC Bin Laden, o cantor refletiu sobre a convivência na casa e revelou estar sentindo a necessidade de se impor. "O nosso jeito é mais de querer agradar os outros, mostrar que a gente é povão, que a gente tá junto. Mas, às vezes, a gente não tá junto, cara", começou o artista.



"Tem coisa que a gente tem que lembrar de lá de fora, eu acho. Todo mundo é ser humano, todo mundo se respeita, a gente tá aqui no mesmo bagulho e é isso. Mas quando começa a ultrapassar um limite, você tem que mostrar que esse limite existe", Rodriguinho continuou.







"Eu e você fazemos a mesma coisa que os artistas que vêm aqui fazem, pô. Qual a diferença dos caras que estão tocando ali no palco pra gente? Não tem nenhuma. Também sou artista. Você vai chegar lá pro Thiaguinho e mandar ele limpar a cozinha? Não vai", dispara o cantor, que admitiu que não gosta quando outros brothers do BBB 24 esqueçam que, fora do reality, ele também é artista.







"A gente faz a mesma coisa. E eu não gosto que às vezes esqueçam isso. E eu vejo que esquecem o tempo todo, o pessoal esquece disso aqui dentro. E eu não gosto que esqueçam. (...) Então não valeu nada, tudo que eu vivi na minha vida, só porque eu tô com vocês na mesma casa?", desabafou.



O cantor e MC Bin Laden continuam o papo sobre suas profissões fora do BBB 24 e Rodriguinho chega a usar Lucas Henrique de exemplo. "O Buda é um professor. Só porque ele tá aqui? Ele é um professor, eu não posso querer saber mais do que ele. Por isso que quando ele fala, eu abaixo a orelha e ouço, ele é o professor, não sou eu. É isso que a gente tem que fazer. E é isso que as pessoas têm que fazer com a gente, às vezes eu acho, que não fazem", refletiu.



MC Bin Laden concordou com o colega e também abriu o jogo sobre como se sente sobre o comportamento de outros brothers em relação aos dois. "Tá aqui pra levantar a imagem. Você entendeu? 'Se fosse pá, tava ali cantando'. É isso que é bem nítido. É que a gente falando, parece que queremos ser vítima, nos fazer de chato, mas não é", diz o funkeiro.



Rodriguinho continuou: "Eu tô 'trampando' até hoje, quem me conhece sabe. Quem não conhece, tá na minha época lá de trás e tudo bem, eu era moleque, a pessoa também às vezes era criança, não tem problema. Mas não vem me tirar, né? Não vem desmerecer o meu valor. Eu já ouvi umas três vezes. 'Ah, eu não te conhecia'. Aí, quando eu vou ali, sabe a música. Não me conhecia?".

