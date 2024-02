Divulgação/Globo Estratégia de MC Bin Laden reverbera no BBB 24

A tática de MC Bin Laden, considerado omisso em relação à posição que ocupa no ' BBB 24 ', foi criticada pela dupla Fernanda, atual líder do programa e Pitel, sua aliada. As amizades do cantor com membros dos quartos Gnomo e Fada, concorrentes no programa, são comentadas pelos participantes do reality.





Em conversa com a amiga, a assistente social avalia o posicionamento do participante. "Ele quer jogar mais aqui, mas ele quer ter abertura lá, porque se um dia ele quiser mudar, parece natural", comenta Pitel. A vendedora de bolos concorda e indaga a amiga: "O que você acha disso?".





"Se eu for escutar todos os lados e todas as histórias daqui eu vou apertar aquele botão'. É assim que eu penso", respondeu. A jogadora ainda complementou: "A galera aqui quer fazer muito o papel de bom em todos os lados, para não parecer injusto", finalizou.





Vale lembrar que a relação entre Fernanda e MC Bin Laden se abalou após o participante tomar partido na discussão da carioca com Alane. Assim que o embate entre as duas aconteceu, o funkeiro reprovou a atitude da líder, mas continuou no quarto gnomo.





Ao mesmo tempo, em conversa com a participante Giovanna na madruga desta quarta-feira (7), ele cogitou levar a bailarina para o VIP. "Pegando um Líder, Alane no VIP seria bem [...] Troco ideia com ela, sabe que eu não voto nela.", disse o dono do hit "Tá Tranquilo Tá Favorável". Ele ainda reconheceu que o seu jogo é criticado pelos outros participantes do programa: "A galera está meio arisca comigo. O pessoal não entende muito meu jogo", finalizou.

Assista o "AUÊ", programa de entretenimento do iG Gente: