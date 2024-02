Reprodução/Globo BBB 24: Bin Laden protagoniza momento constrangedor após ficada com sister

MC Bin Laden e Giovanna protagonizaram cenas quentes na madrugada desta quinta-feira (8) e uma cena do cantor viralizou nas redes sociais.

No quarto Gnomo, os dois trocaram carícias e após a nutricionista deixar o local, o brother aproveitou para soltar alguns gases.





"Após sua ficante deixar o quarto, Bin Laden aproveita para peidar", brincou a equipe do funkeiro.

Nas imagens, Bin Laden checa o momento exato em que a affair fecha a porta do cômodo.





Os internautas se divertiram com a cena nas redes sociais. "Não esperou nem 5 minutos da garota ter saído para disfarçar", disse uma; "Ele tava se segurando pra não soltar na frente dela", opinou outro; "Ele olhando pra trás pra ver se ela não tá escutando", escreveu um terceiro.

após sua ficante deixar o quarto, bin laden aproveita para peidar: #BBB24 pic.twitter.com/uLLaaqfx9U — MC BIN LADEN (@mcbinladen) February 8, 2024





