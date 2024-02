Reprodução/Instagram Rodriguinho revela que quase posou para revista masculina





Rodriguinho fez uma revelação inusitada para os seus colegas de confinamento do BBB24. Nesta terça-feira (6), o artista revelou que recebeu uma proposta para posar em uma revista masculina antes do reality show. O famoso detalhou que ofereceram R$ 100 mil para ele.

Em um papo com MC Bin Laden, Wanessa e Yasmin na área externa do BBB 24, o cantor refletiu sobre a oportunidade de estar no programa e falou da relevância do prêmio para os demais confinados.







"Muitas dessas pessoas, a maioria dessas pessoas, se não todas, não tiveram nem a possibilidade de falar: 'Você vai para um lugar que no fim dessa estrada tem três milhões pra você'. Nós tivemos isso, gente. Essas pessoas não tiveram isso", Rodriguinho observa.



O, então, começou a falar dos convites que receberam ao longo da carreira e Rodriguinho revelou que quase aceitou posar para uma revista masculina. "Uma vez me chamaram, eu durinho igual um coco, eu estava quase indo. Na época, era coisa de R$100 mil", ele conta.



No entanto, ele explica que sua empresária na época o convenceu a não aceitar a proposta. "Deu 15 dias, cravados, minha música estourou", relembrou Rodriguinho.



Em seguida, MC Bin Laden comentou que, hoje em dia, muitas pessoas fazem dinheiro com plataformas de conteúdo adulto online. Wanessa, então, disse que seu filho mais velho pediu que ela nunca criasse um perfil nas plataformas. "Eu falei: 'Filho, você tá louco?' Jamais!", contou.

+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: