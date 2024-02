Reprodução / TV Globo BBB 24: Wanessa critica Davi após conversa: ‘Falhas de caráter’

Após ter outra “DR” com Davi durante a madrugada desta quarta-feira (7), Wanessa foi comentar a conversa com Yasmin Brunet e Lucas Henrique. Durante o papo, a cantora disse que ele não merecia ser finalista.

"Ele [Davi] já tomou atitudes que, para mim, fazem não merecer estar aqui como finalista. O caráter dele, para mim, tem várias falhas muito graves em relação a outras pessoas que estão aqui e que eu torço para ganhar, muito mais do que ele", comparou Wanessa.

A artista continuou reforçando que outros mereciam mais: "Para mim, o Rodrigo, o Buda [Lucas], a Yasmin, o Michel, a Raquele, a Cunhã [Isabelle], a Anny, o Alegrete [Matteus], o Marcus, a Leidy. Todas essas pessoas merecem ganhar muito mais do que ele”. “Porque as falhas de caráter dele, para mim, são graves", acusou.

“Se eu tiver um embate com ele [Davi] e sair, não vai mudar o que eu vivi aqui dentro. Eu fiz tudo que eu podia para tentar. Fiz um exercício muito profundo e sincero de tentar olhar ele com outros olhos. Tentei passar a mão na cabeça dele, tentei mesmo! Mesmo que o público não esteja vendo, não posso controlar a visão de cada um. Se o público acha que eu tenho que sair por estar sendo injusta com ele, paciência. Mas não tem nada que eu vá mudar”, tentou justificar.

wanessa falando quem merece ou não ganhar o programa... mas quando o davi, supostamente disse que camarote não merece, o povo achou ruim, né? mas tá tudo bem a prefeitcha decidir quem ganha e quem n merece ganhar, né? #BBB24



pic.twitter.com/jK3JrD980Z — ighu (oliveira's version) (@ighusoliveira) February 7, 2024





