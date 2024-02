Reprodução/Globo BBB 24: Wanessa questiona permanência de Davi no jogo: 'Já conseguiu faculdade'

Nesta segunda-feira (5), Wanessa Camargo voltou a comentar a conquista de Davi com um curso na faculdade . A cantora questionou a permanência do brother no jogo por ele já ter conseguido o que queria: cursar Medicina.

Na área externa, a sister e Yasmin Brunet insinuaram que o baiano mentiu ao dizer que não assistia ao programa e teceram críticas a ele.





"Ele finge que nunca assistiu [ao programa], aí ele solta umas coisas tipo: 'Mas eu já vi que não é assim'", comentou Brunet.

E Wanessa continuou: "Ele finge que nunca assistiu. Falou que assistiu só o último, da Amanda [Meirelles]. Fala que é desligado, que não tem Instagram, que era um menino que do nada [apareceu aqui], que esse mundo nem é para ele".





A modelo questionou o motivo da inscrição de Davi e a cantora respondeu: "Para ter a faculdade, era o que tanto queria. Ele já conseguiu, o que ele está fazendo aqui?", ironizou ela.

Nas redes sociais, os internautas não deixaram que criticar e também questionar a presença das sisters no programa. "E vocês são ricas, o que também estão fazendo aí", perguntou uma; "Wanessa, você é herdeira, o que você está fazendo aí?", comentou outra; "E o que elas ricas milionárias estão fazendo lá, achando que uma bolsa já basta", declarou uma terceira.

