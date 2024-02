Reprodução/Globo - 05.02.2024 BBB 24: Isabelle desponta como favoritano paredão; veja quem sai

Mais paredão para a conta do BBB 24. Com Alane, Beatriz, Isabelle e Juninho na berlinda, o público vota pela primeira vez na temporada para eliminar um participante.

De acordo com a enquete do iG Gente, a manauara é a favorita, com 2,3% dos votos, e não corre o risco de ser eliminada. A vendedora do Brás vem logo atrás com 5,1%.





Agora, o motoboy pode se despedir do reality com 60,3% dos votos. Alane vem um pouco atrás, com 32,3%, e também está no perigo da eliminação.





O resultado do paredão acontece nesta terça-feira (6), ao vivo.

Inicialmente, o paredão estava formado por Beatriz, Alane, Isabelle, Juninho e Marcus. Os quatro últimos disputaram a prova bate-volta e Marcus conseguiu escapar do paredão.

Aproveite para votar:

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

Paredão formado no #BBB24 ! Quem deve SAIR do reality show? Alane, Beatriz, Isabelle ou Juninho? Vote! — iG Gente (@iggente) February 5, 2024





+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: