Reprodução/Globoplay Deniziane diz não querer votar em Davi, mas que o considera manipulador

Durante Almoço do Anjo, na tarde deste domingo (4), Deniziane, Beatriz, Alane e Matteus tiveram uma conversa sobre a formação do Paredão. A fisioterapeuta começa a especular sobre que seria o indicado pela casa e menciona que, para a sobrevivência no jogo, a combinação de votos seria necessária.

"Qualquer chance de empate, a Fernanda vai na gente, entendeu? Então, se a gente fosse agir na razão, a gente uniria voto. Mas eu não quero votar no Davi, não quero votar nele agora", diz Deniziane.

Em seguida, Beatriz diz ter pensado em votar em Giovanna. "Eu votaria na Giovanna também. Porque ela não movimenta muito", concorda Deniziane. "E talvez ela não puxaria uma de nós", pontua Beatriz.

Alane então, compara a nutricionista a Juninho: "Pra mim, ela nem tá na casa. Igual o Juninho antes dessa confusão, ele nem tava na casa. Não o vejo... toda vez que vejo ela falando alguma coisa ou é de lá de fora ou é alguma coisa que não acrescenta nada no jogo. Eu fico muito em dúvida entre ela e Juninho."

Apesar de afirmar que não é de seu interesse votar em Davi no momento, Deniziane reforça o discurso de Wanessa , de que o motorista de aplicativo seria um manipulador. Matteus diz que tem receio de se aproximar do brother, mas considera que ele seja muito “a flor da pele”.

“Eu acho muito que ele quer aparecer aqui”, comenta Metteus. “Todo mundo quer aparecer, se entrou aqui é porque quer aparecer de alguma forma. Só que em algumas atitudes ele erra a mão e acaba falando bobagem.”

Beatriz então destaca que considera Davi como alguém “com perfil de Big Brother” e ressalta que o jovem deve ser divertido para o público, pois “tem personalidade”.