Reprodução/Instagram/Rede Globo Fã tatua foto de Davi no braço, com a frase 'Calma, Calabreso'

Davi, do BBB 24, vem conquistando cada vez mais o público que acompanha o reality show da TV Globo, e um fã tatuou o rosto do brother no braço, acompanhando a frase do meme “calma, calabreso, que viralizou e causou polêmica dentro da casa, após Davi chamar Lucas Henrique de Calabreso durante uma discussão.

“E você tatuaria um meme???”, questiona o tatuador Daniel Fernandes na legenda do vídeo. “Diz aí o que achou, mas RESPEITE a tatuagem do coleguinha.”

Nos comentários, alguns internautas elogiaram o desenho, enquanto outros apontaram um certo exagero.

+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: