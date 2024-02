Reprodução / TV Globo BBB 24: MC Bin Laden e Davi trocam farpas: ‘Você é manipulador’

Após discutir com Lucas Henrique, Davi brigou com MC Bin Laden. O funkeiro ficou incomodado pelo motorista de aplicativo ter chamado Lucas de “calabreso”.

"Meu voto é único", diz Davi ao afirmar que não faz jogo sujo. "Chama Yasmin lá porque você falou para ela que se ela estivesse andando com a gente ia queimar a carreira dela lá fora", rebate o cantor. "Eu falei", afirma Davi, que chama o funkeiro de "manipulador". "Você é manipulador", responde Bin. "Seu moleque, mentiroso", continua o funkeiro.

A discussão continua e MC Bin Laden diz que a conversa de Davi com Yasmin está “entalada”.

A briga toda começou um pouco antes durante uma discussão entre Lucas Henrique e Davi. O carioca chamou o baiano de falso e mentiroso, e Davi rebateu, o chamando de “calabreso”.

A web não gostou do comportamento de MC Bin Laden na briga e chegou a pedir a expulsão do cantor. “Olhem bem essa cena. Agora imaginem se fosse o contrário. Ninguém cobrou o mc por ter gritado e despertado gatilhos, como acusam o Davi pela briga com o Nizam. BIN LADEN EXPULSO”, disse uma. “Mc Bin Laden: invadiu o espaço de davi, deu cabeçada no davi ( inclusive saiu com rosto sujo de maquiagem), ameaçou o Davi no pós programa. Isso não é motivo pra expulsão não?”, questionou outra.

VEJA COMO COMEÇA A BRIGA DE MC BIN LADEN E DAVI:



Davi estava falando normal e o Mc começou a gritar e partiu pra cima do Davi



Mas para CASA TODA o Davi é agressivo, monstro, sujo e não precisamos nem falar o por que, né?! #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/8WNQ9XZB57 — Lorrayne #BBB24 (@losantiagoo) February 1, 2024





