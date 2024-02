Reprodução / TV Globo BBB 24: Rodriguinho volta a ameaçar bater em Davi pós reality: ‘Vai apanhar’

A briga protagonizada por Davi, Lucas Henrique e MC Bin Laden na madrugada desta quinta-feira (1), fez com que Rodriguinho gostasse menos ainda do motorista de aplicativo. O cantor voltou a fazer ameaças violentas contra o baiano para quando saírem do confinamento.

Após a briga, alguns participantes se juntaram no quarto Gnomo para comentar a discussão. Bravo com a situação e com certeza de que Davi faz para provocar o grupo, Rodriguinho disparou: "A gente tem que quebrar ele".

"Não fale isso. Essa não é a solução. A verdade não precisa de agressão", respondeu Wanessa, tentando acalmar o brother. "Não, a gente tem que quebrar ele! Moleque folgado", rebateu o pagodeiro.

"Ele é menino, ele é moleque. Ele vai aprender na vida", tentou a filha de Zezé, mais uma vez sem sucesso. "Mas ele vai apanhar! Eu vou falar isso para ele! Menino o cacete, ele é folgado, cara. Ele tá querendo provocar mesmo", insistiu Rodriguinho.

Já quando a festa tinha acabado e todos estavam prontos para dormir, o ex-Os Travessos voltou a fazer insinuações violentas. Quando Juninho afirmou que já estava na hora de Davi ser eliminado, Rodriguinho disse: "Eu estava do lado dele e quase dei uma voadora. Eu voltei pro quarto e falei: 'Por que eu não dei um socão na boca dele?".

Sabendo que o motorista de aplicativo faz o café da manhã dos participantes, o músico disse que “jogaria tudo na cara dele”.

"Ele vai vir com um café boladão amanhã...", falou Juninho. "Eu jogo na cara dele se eu estou lá no VIP. Vai tomar no c* com esse café aí", garantiu Rodriguinho.

"Quanto mais destratar ele, é isso que ele quer. Vai por mim, vocês não estão botando fé", disse o motoboy. "Estou nem aí se ele vai ser coitadinho. Vai ser coitado quando eu sair, vou amassar ele lá fora", o pagodeiro ameaçou mais uma vez.

Rodriguinho falando que tem que “quebrar” o Davi e a wanessa indo abraçar ele sem medo, tampouco gatinhos kkkkkk #BBB24 pic.twitter.com/J498AAMe08 — Volpe (@runbop) February 1, 2024





Assista o AUÊ, programa de entretenimento do iG Gente