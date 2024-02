Reprodução / TV Globo BBB 24: clima esquenta durante banho de Matteus e Deniziane

Durante a manhã desta quinta-feira (1), Matteus e Deniziane estavam se beijando embaixo do chuveiro e o clima esquentou demais, com o brother ficando “animado”.

Marcus Vinicius estava no banheiro no momento e cortou o clima do casal, pedindo para que parassem: “Vai pro quarto”, disse o brother.

“E agora? O que que eu faço?”, pergunta Matteus. E Marcus responde: “Tá de pa* duro”, e dá risada. “Para, rapaz”, pede o gaúcho.

Na web, os internautas comentaram sobre o acontecimento. “Isso que é calabreso”, disse um, brincando com o comentário feito por Davi mais cedo em uma briga com Lucas Henrique. “Marcos Vinicius gritando foi desnecessário”, opinou mais um. “Que cara ridículo, fez questão de humilhar a mina, que feio, poderia ter disfarçado e ligado o chuveiro”, disse outro sobre a reação de Matteus.





