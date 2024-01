Reprodução/Globo Luigi é eliminado do BBB 24

Eliminado do "BBB 24" na última terça-feira (30), Luigi teve que confrontar as próprias atitudes do confinamento durante o "Bate-Papo BBB", apresentado por Thais Fersoza e Ed Gama. No episódio, o ex-brother explicou o uso do termo racista "macaco" para se referir a outro participante negro.

"Eu realmente errei. Admito, errei mesmo. Questão de convivência, na minha rapaziada um trata o outro assim mesmo", apontou, após ver o vídeo de Leidy Elin o repreendendo.

"E peço perdão. Por favor, gente, me perdoa. Não foi proposital", disse ao público. O eliminado também deixou um vídeo se desculpando para Leidy Elin.

"Perdão. Graças a Deus você comentou comigo. Realmente, eu valorizo muito o aprendizado. E aquela fala, aquela conversa, foi importante até para regular a minha vida aqui fora", declarou.