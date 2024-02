Reprodução / TV Globo BBB 24: Wanessa Camargo explica como cirurgia íntima mudou vida sexual

Wanessa Camargo revelou que tinha dificuldades nas relações sexuais e para engravidar antes de uma cirurgia íntima, por conta da endometriose, uma anormalidade no endométrio. O problema fez com que ela procurasse a operação, que possibilitou a gravidez e ajudou a vida sexual.

Durante uma conversa com Michel, Giovana e Raquele na última quarta-feira (31), a cantora relembrou: “Casei com 24 anos. Estava com 27 anos e não conseguia engravidar. Peguei e falei: 'vamos operar'. Um ano depois que operei, eu engravidei”.

“Então estava te atrapalhando”, perguntou Raquele. “Estava, e a relação virou outra. Eu só conseguia [ter relações sexuais na posição] papai e mamãe. Não podia bater no fundo, porque batia no colo do útero [e doía]. E quando eu ia fazer exame, era uma dor descomunal. […] Eram feridas como se estivesse machucada, aberta. Estava no caso de pegar no intestino e ter que cortar parte dele, olha a gravidade. Era grau quatro”, explicou a filha de Zezé di Camargo.

Atualmente, a artista é mãe de José Marcus, de 11 anos, e João Francisco, de oito, frutos do casamento que teve com Marcus Buaiz.

