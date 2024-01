Reproduções BBB 24: web comenta a falta do dente de Wanessa Camargo: 'Tão rica'

A manutenção bucal de Wanessa Camargo virou motivo de discussões entre telespectadores do "BBB 24". Na última segunda-feira (29), a herdeira de Zezé riu, deixando à mostra a ausência do dente 16, localizado na lateral do arco superior.

No X, antigo Twitter, a falta do dente de Wanessa Camargo gerou questionamentos sobre a fortuna da artista. "Tão rica e com o dente faltando me deu agonia kkkkk", comentou uma internauta.

"Não acredito que está faltando dente na boca da Wanessa…. Gente, o que ela faz com o dinheiro dela???", questionou outro. Teve também fãs do reality que se ofereceram para tratar a ausência do pré-molar.

"E eu que sou dentista e percebi que a Wanessa tá sem o dente 16. Coitada gente. Ela podia dar uma passadinha na minha clínica quando sair e eu dou um jeito", declarou.

Vale ressaltar que Wanessa Camargo já revelou ter perdido um dente durante um show. "Foi bizarro. Um deles caiu, sem eu ter batido na boca, nem nada. Ele simplesmente voou. Normalmente, quando meu dente cai, consigo segurar embaixo da língua, na boca. Nesse dia, ele saiu voando para fora. Por isso comecei a procurar. Fiquei pensando como é que eu iria fazer o show inteiro, sem as pessoas olharem para a minha boca. Foi uma situação muito tensa. Eu saí do palco e a equipe achou o dente", contou à Quem.