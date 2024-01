Reprodução/Globo BBB 24: Michel fica no chão e rasteja para ouvir conversa de sister

Michel pegou os participantes do BBB 24 de surpresa ao tentar escutar Beatriz, que conversava sozinha em voz alta durante a madrugada.

Na área externa, o brother resolveu se aproximar de forma sorrateira para ouvir o que ela dizia.





Deitado no chão e se rastejando, o brother subiu as escadas tentando não ser notado pela vendedora.

Mesmo com tanto esforço, a sister estava apenas agradecendo ao público e imaginando como seria estar assistindo à edição do reality.





