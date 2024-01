Reprodução/Globo BBB 24: Wanessa afirma que a vida sexual mudou após cirurgia

Wanessa Camargo abriu o coração para os colegas de confinamento do BBB 24 sobre a sua vida sexual. A cantora contou que já teve dificuldade para engravidar e, por isso, acabou passando por uma cirurgia para endometriose.

De acordo com ela, o procedimento a permitiu engravidar e ainda melhorou sua vida sexual.





"Casei com 24 anos. Estava com 27 anos e não conseguia engravidar. Peguei e falei: 'vamos operar'. Um ano depois que eu operei, eu engravidei", disse ela em conversa com Raquele, Giovanna e Michel.





A sister detalhou a mudança de vida. "A relação virou outra. Eu só conseguia [fazer a posição] papai e mamãe. E quando eu ia fazer exame, era uma dor descomunal", comentou.

"Eram feridas como se estivesse machucada. Estava no caso de pegar no intestino e ter que cortar parte dele. Era grau quatro", revelou a artista.

Mãe de José Marcus e João Francisco, ela alertou que mulheres que sofrem com muitas cólicas devem procurar ajuda médica.

