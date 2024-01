Reprodução / TV Globo BBB 24: Luigi assume que pensou em apertar o botão de desistência

Luigi participou do “Café com o Eliminado”, quadro do “Mais Você”, na manhã desta quarta-feira (31). Na conversa com Ana Maria Braga, o dançarino revelou que chegou a pensar em apertar o botão de desistência e conversou sobre padrões de beleza.

"Apertar o botão passou pela minha cabeça. Nunca passei mais de três ou quatro dias longe do meu filho e da minha mulher", disse.

Em seguida, ele contou que sofre com os padrões de beleza e que já foi recusado em seleções de clipes de dança pela aparência. “Querendo ou não, para uma gravação de clipe, as pessoas tinham que ter mais presença. Sempre fui magrelinho. Às vezes, chegava até a etapa final, mas quem passava era que tinha uma aparência padrão -- aquele cara mais forte, com os dentes mais arrumadinhos", falou.

O ex-BBB entrou no reality com 62 quilos e mede 1,78 kg. "Nas fotos de família, me colocavam no meio porque era o mais magrelo e mais baixinho".

Sobre os planos após BBB, Luigi comentou buscar a estabilidade financeira: "Quero comprar uma casa, sair do aluguel".

