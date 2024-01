Reprodução / GShow BBB 24: Luigi assiste episódio racista e pede perdão para Leidy Elin

Após ser o sexto eliminado do BBB 24, Luigi foi direto para o “Bate Papo BBB”, onde ele assistiu algumas das cenas que protagonizou no reality. Ao assistir o VT do momento em que usa um termo racista com Leidy Elin, o carioca se desculpou.

"Eu realmente errei. Eu admito. Errei mesmo. Questão de convivência. Na minha rapaziada, um trata o outro assim mesmo. E eu peço perdão. Por favor, gente. Me perdoa. Não foi proposital. E, como eu falei, está sendo tudo muito rápido pra mim, muito novo. Peço perdão", disse.

Luigi ainda pediu perdão diretamente para a sister: "Leidy, perdão. Graças a Deus você comentou comigo. Realmente, eu valorizo muito o aprendizado. E aquela fala ali, aquela conversa com a Leidy foi importante, até para regular na minha vida aqui fora".

O dançarino relembrou os casos de racismo sofridos por Vinicius Jr. na Europa e finalizou com a frase: "Todo Pokémon evolui".

#BatePapoBBB 1° que esse papo do Luigi só mostra o quanto ele foi extremamente RACISTA E JULGANDO-SE O MELHOR EM CIMA DAS FALAS DO DAVI pic.twitter.com/wp9hos7ZZ5 — Big BROTHER BRASIL Notícia 24h00 (@ws_sandes) January 31, 2024





