Após terem protagonizado uma briga depois da formação do último paredão, MC Bin Laden e Isabelle Nogueira continuaram sendo assunto dos confinados do reality. Nesta segunda-feira (29), o próprio Bin Laden analisou a possível volta da adversária do paredão.



“Se ela [Isabelle] voltar do paredão, é porque o Brasil está vendo que o Davi está certo nas atitudes dele. E que nós estamos errados”, disse ele, que era aliado de Vanessa Lopes, que desistiu da competição.

Além disso, Bin Laden, em conversa com Rodriguinho, discordou de Wanessa Camargo sobre Davi agir de forma fria e calculada. A filha de Zezé Di Camargo tem falado do competidor para diversos outros participantes e a atitude tem sido vista como perseguição, na opinião de internautas.



“A Wanessa fala que ele pensou e calculou. Não acho! Acho que ele sai falando porque é inconsequente mesmo”, disse Rodriguinho, que vem causando polêmicas na casa mais vigiada do Brasil. O MC concordou com a fala do músico.

