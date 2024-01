Reprodução/Globoplay Davi foi excluído? Vídeo completo mostra atitude de brothers do BBB 24

Internautas estão acusando participantes do "BBB 24" de excluírem o baiano Davi. Na madrugada deste sábado (27), a chegada de Davi à roda de conversa seguida do afastamento dos colegas virou discussão nas redes sociais.

Davi foi excluído? Nesta madrugada, Wanessa Camargo, Rodriguinho, Lucas Henrique, Yasmin Brunet, Giovanna e Michel se reuniram em uma roda de conversa para comentar os últimos acontecimentos do jogo. Após a chegada do baiano, o grupo se dissipou o deixando apenas na companhia de Lucas Henrique.

Na conversa, inclusive, as atitudes de Davi na casa foram alvos de críticas. A herdeira de Zezé Di Camargo reclamou do baiano ter cozinhado com carne o feijão que ela havia colocado de molho. Wanessa segue dieta vegana, não consumindo nada de origem animal.

Durante o bate-papo, Davi se aproximou dos colegas, sentou no banco próximo a eles e, em silêncio, se juntou à roda. Em 40 segundos após a chegada dele, Rodriguinho anunciou que estava indo dormir. Logo na sequência, Wanessa Camargo declarou que iria descansar e Giovanna também se levantou para deixar o local.

Após 1 minuto e 40 segundos, Raquele se uniu à roda para se despedir antes de dormir, beijou o topo da cabeça de Davi, sendo a primeira a interagir com o participante.

Com 2 minutos e 35 segundos desde a chegada do baiano, todos os participantes já haviam deixado a roda, com exceção de Lucas Henrique. Nas redes sociais, internautas ficaram revoltados com a situação, acusando os participantes de estarem promovendo a exclusão do motorista de aplicativo.

Veja o vídeo completo: