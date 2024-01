Reprodução BBB 24: Boninho alfineta equipe de Yasmin Brunet: 'Fecha a boquinha'

Na madrugada deste sábado (27), o diretor do "BBB 24" Boninho publicou um vídeo alfinetando a equipe de redes sociais de Yasmin Brunet. Na tarde da sexta-feira (26), os administradores da modelo publicaram uma nota de repúdio e ameaçaram indiretamente a ex-participante Gleici Damasceno, após a ex de Medina ser acusada de promover racismo no reality.

"Hoje começou essa loucura de 'vou trabalhar, vou fazer justiça, quem tá errado, quem tá certo'. Os adms [administradores] enlouquecidos... Os processos... Vamos arrumar juízes, advogados, vamos processar você aqui, mais a galera que também segue o Big Brother... Não... Não... Nada disso, calma... Menos", iniciou, debochando.

No vídeo publicado no Instagram, Boninho enfatizou que quem decide o jogo é o público. "Então, adm, fecha a boquinha porque essa balela não vai ajudar o seu candidato, seu preferido, o seu voto de torcida. Quem vai decidir quem vai ganhar o Big Brother na moral é a galera que tá olhando o jogo. O resto é bobagem", destacou.

Na legenda da publicação, Boninho enfatizou a mensagem do vídeo e apontou que o reality visa entretenimento e diversão.

"Começou o mimimi e a galera que acha que vai ganhar no tapetão. Não. BBB é um jogo entre eles e milhões de juízes. E vamos deixar assim, é diversão. Mais uma vez eu vou acertar os adms, deixem a gelara opinar como quiserem. A decisão final é de milhões! Entenderam? Todo mundo pode e deve palpitar. Faz parte do jogo", completou.

🔥 Boninho critica ADMs de participantes que estão ameaçando processar os outros: "Começou o mimimi e a galera acha que vai ganhar no tapetão!"



Equipe de Yasmin Brunet ameaça processo

As atitudes de Yasmin Brunet e Wanessa Camargo estão sendo alvos de críticas do público. A dupla se posicionou contra o motorista de aplicativo Davi, tomando atitudes enfáticas para afastar o rapaz, como brigar por divisão de quartos.

Além disso, Wanessa e Yasmin adotaram o discurso de que o participante rival é manipulador e perigoso, dizendo que atitudes dele geram gatilho nelas.

A situação foi criticada nas redes sociais, inclusive por ex-BBBs. A campeã da edição 18, Gleici Damasceno, fez um comentário sem citar nomes. "Essas meninas estão sendo é racistas, pronto falei!", escreveu no X/Twitter, apagando depois.

O comentário foi alvo de notificação extrajudicial, segundo o Portal Leo Dias. Além disso, a equipe de Yasmin Brunet publicou uma nota extensa sobre acusações descabidas, ameaçando processar internautas.