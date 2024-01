Reprodução/Globo Yasmin Brunet tem histórico de pitis e ataques de estrelismo fora do Big Brother Brasil

Nesta sexta-feira (26), a equipe da modelo Yasmin Brunet publicou uma nota rebatendo acusações de racismo. A influenciadora vem sendo criticada nas redes sociais após desavenças com o participante do "BBB 24" Davi.

Através das redes sociais, os responsáveis pela conta de Brunet lamentaram o comentário da ex-BBB Gleici Damasceno, que acusou indiretamente a modelo de ter praticado racismo.

"Hoje fomos lamentavelmente surpreendidos com um comentário feito por uma pessoa de grande influência na mídia. Em um post feito na rede social X/Twitter, a influenciadora insinuou, de forma implícita, que a influenciadora e empresária Yasmin Brunet e outra colega de confinamento seriam racistas", iniciou.

"Enquanto equipe, temos acompanhado as movimentações nas redes sociais e também na casa. Compreendemos que o Big Brother Brasil, como um jogo de convivência, incita comportamentos aversivos nos competidores. Prova disso é

que praticamente todos os integrantes da 24a edição do reality show em algum momento tiveram alguma fala ou ação reativa", argumenta.

A equipe de Brunet insinua que equipes de outros participantes estariam fazendo jogo externo com situações falsas. Deixa de ser um jogo limpo e saudável quando há a tentativa de transformar conflitos derivados da convivência em narrativas voltadas a pautas sociais, a partir de notícias inverídicas, como quando os administradores de um dos participantes publicou um vídeo de Yasmin, alegando que ela estaria perfumando a cama para retirar o cheiro dele", exemplificou.

Segundo a equipe de Brunet, o vídeo do perfume teria sido utilizado fora de contexto, já que a modelo borrifa na cama rotineiramente.

"Agir de má-fé, tirando vídeos de contexto e divulgando-os no intuito de criar uma falsa narrativa extrapola os limites do jogo e pode acarretar em duras consequências não só para Yasmin, que está sendo falsamente acusada do que não é, mas para o próprio movimento em questão, que está sendo banalizado".

Os responsáveis pela conta de Yasmin Brunet apontam que a acusar de racismo, além de banalizar a pauta social, é irresponsável, criminoso e passível de punição nos termos da legislação.

"O BBB24 viu, recentemente, uma participante deixar o jogo por questões relacionadas à saúde mental. E os hates e palavras ofensivas - e graves - que Yasmin têm recebido podem causar consequências muito sérias a ela quando sair

da casa e se deparar com acusações falsas sobre sua personalidade. Yasmin Brunet não é racista. Racismo é crime e deve ser combatido - e não ser confundido com divergências de convivência", finaliza.