BBB 24: brothers encontram cocô no chão do banheiro: 'O cúmulo'

A madrugada desta quinta-feira (25) contou com uma surpresa para os participantes do BBB 24. Durante a festa, Luigi encontrou cocô no chão do banheiro e o caso gerou indignação na casa.

Após encontrar o 'presente' no local, o brother alertou os colegas de confinamento e a situação virou assunto durante o dia.





"Esse é o cúmulo de não saber conviver com as pessoas. Cocô no chão... Eu ia passar por muita coisa no BBB, mas cocô no chão? A pessoa nunca vai dizer 'fui eu, desculpa'", disparou Alane.

A sister afirmou que foi ela quem limpou o local. "Muita sacanagem isso! Eu só peguei porque eu tava meio bêbada", comentou.

"Cagaram no chão, cara. Eu limpei com lencinho umedecido. Sacanagem fazer isso", reclamou a atriz.

