Reprodução/Globo BBB 24: brothers tem discussão sobre comportamento de Bia nas festas

A festa desta madrugada (25) no BBB 24 gerou uma discussão entre os brothers na casa. Tudo começou quando os participantes comentaram o fato de Fernanda ser muito fã da banda Jota Quest, que se apresentou, e não ter tido muito contato com eles durante a apresentação.

A sister chorou ao ver os músicos ao vivo, mas uma cena chamou a atenção dos internautas e dos brothers e sisters. Marcus Vinicius precisou segurar Beatriz quando Rogério Flausino foi se aproximar de Nanda emocionada.





Na academia, Isabelle, Marcus, Alane, Leidy Elin e Bia comentaram sobre a situação. "Minha opinião é que estávamos imprensadinhos, sim. Um do lado do outro na frente do palco, sim", disse a Isabelle.

💬 "Se critica da Bia estar ali na frente curtindo (...) porque a pessoa não tem a audácia de ser aquilo. Ela admira a Bia estar ali" #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/4m1nARtsWP — Big Brother Brasil (@bbb) January 25, 2024

"Não tinha espaço para ela", opinou Marcus. "Ela não tinha como entrar, sim. O Marcus entrou porque ele me empurrou. Ele tinha intimidade comigo", explicou a dançarina.

A amazonense pontuou que Nanda não tinha intimidade para chegar mais perto do palco com os outros ali. "Eu tenho intimidade para empurrar a Bia, a Bia para me empurrar, o Marcus para me empurrar, porque a gente tem um relacionamento. Ela não tinha. É 20 pessoas na casa, mas ela é fã".

Alane discordou da colega de confinamento. "Mas, se ela é fã, ela tem que fazer o que ela quer. É a personalidade dela", declarou.





Brothers dão toque sobre comportamento de Bia nas festas

Após a conversa, Marcus contou que ajudou Fernanda a chegar mais perto do palco e aproveitou o momento para dar um toque para Beatriz, que declarou que irá prestar mais atenção.

"Vou tentar ficar mais atenta, mas eu não vou deixar de ser quem eu sou", comentou ela.

A vendedora do Brás afirmou que sentiu que Fernanda apontou que ela estava ocupando toda a frente do palco. "Ela jogou: 'porque a Bia está ali'. Parece que estou ocupando o espaço do palco inteiro na frente. Eu sou uma pessoa só. Você é o cantor, o palco está aqui, eu estou aqui, mas tem vários espaços", disse.

"Mas eu vou tentar ficar atenta em relação a isso, porque realmente a atitude foi muito bonita. Mesmo que fique no meu mundo lá, louca, pulando e cantando, eu vou tentar observar um pouco mais para poder, se vir uma situação assim, eu também chamar a pessoa", completou ela.

Marcus pontuou que teria sido legal de Bia tivesse puxado Fernanda para curtir o show com ela na frente do palco. "Seria legal se você fizesse isso. Não é questão para você parar de ser quem é, jamais. Inclusive, eu sou uma das pessoas que mais te impulsiona a ser quem você é", ressaltou ele.

