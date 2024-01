Reprodução/Globo BBB 24: Yasmin culpa Davi pela falta de açúcar no VIP; brother está na Xepa

O mercado do VIP gerou uma discussão entre os participantes nesta quarta-feira (24). Rodriguinho, Yasmin Brunet, Luigi e Lucas Henrique foram as compras, porém acabaram esquecendo de comprar açúcar.

Ao voltarem para a casa, os brothers e a sister deram a informação para os demais, o que acabou gerando um bate boca.





Após apontarem o dedo para ver quem estava errado, a modelo acabou culpando quem nem está no mesmo grupo.

"Nós quatro esquecemos, responsabilidade igual para os quatro", disse ela na área externa.

Na sequência, a sister apontou outro culpado. "Outra coisa, culpa não é de quem esqueceu, é de quem usou tudo em um dia, isso sim. Reclama com o Davi", comentou, sem pensar que o brother está na Xepa, não no VIP.

Equipe de Davi se pronuncia sobre discussão entre o VIP

Após o momento viralizar nas redes sociais, a equipe de Davi reagiu à fala de Yasmin Brunet sobre a suposta culpa do brother por eles terem esquecido de comprar açúcar.

"Após as compras, algum membro do VIP esqueceu de comprar açúcar no mercado, e simplesmente a Yasmin está colocando a culpa de não ter açúcar no Davi, porque, segundo ela, ele usou tudo. Vamos lembrar que ele está na Xepa", escreverem os administradores nas redes sociais do baiano.

Mini treta entre yasmin e o vip, pq esqueceram de comprar açúcar, e ela não aceita que ta errada. No fim em quem ela da um jeito de joga a culpa? ISSO MESMO DAVI #BBB24 pic.twitter.com/8xqoGUF0cB — perfil privado (@juridicobiebers) January 24, 2024





