BBB 24: Rodriguinho recalcula rota após eliminação de Vinicius: 'Está errado'

Após a eliminação de Vinicius, Rodriguinho conversou com Pitel e Fernanda no Quarto do Líder. Os brothers comentavam a estratégia dos rivais que poderia ter levado o atleta paralímpico para o paredão quando o cantor começou a avaliar as próprias ações no confinamento.

"Eles tinham alvos, tanto que os alvos saíram. Eu coloquei dois alvos que não saíram. Meu jogo está errado", disse. Ele indicou Davi para o segundo paredão da edição e desta vez, Alane.

Em seguida, eles tentam encontrar o motivo pelo qual Vinicius foi eliminado. Fernanda palpita que Rodriguinho possa ser o próximo.

"Eu nem quero saber o motivo, eu quero ir. Para eu ir, eu tenho que ir para o Paredão. E eu não vou para o Paredão tão fácil", rebate o pagodeiro.

Rodriguinho: "Eu mandei duas pessoas pro paredão que voltaram"



Pitel: "A liderança dele vai ser um alerta de novo" kkkkk #BBB24 pic.twitter.com/ZF1wM17um2 — Hugo Gloss (@HugoGloss) January 24, 2024





