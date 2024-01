Reprodução/Globo BBB 24: Wanessa comete gafe ao errar nome verdadeiro do tio, Luciano

Wanessa Camargo voltou a falar dos detalhes da formação da dupla Zezé Di Camargo e Luciano. A cantora cometeu uma gafe ao revelar o nome verdadeiro do tio.

Em conversa com Leidy Elin, Beatriz e Deniziane, a artista errou o nome do próprio tio ao comentar os nomes artísticos dos sertanejos.





"Meu pai é Mirosmar José de Camargo. Ele tirou o Mirosmar e pegou o José, e o José virou [o nome artístico] Zezé. Ele é nome duplo", explicou ela.

Ao ser questionada sobre o nome do tio, a sister se confundiu. "Luciano é Wesley, o Luciano foi aleatório, foram testando até que acharam Luciano e falaram 'soa legal [como dupla]'", afirmou.

Na sequência, ela precisou se corrigir. "Wesley não, gente, desculpe, errei. Welson David [é o nome]. Wesley é o filho dele", esclareceu.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: