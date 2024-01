Reprodução BBB 24: Pitel confronta Rodriguinho em meio à briga por açúcar; vídeo

A tarde desta quarta-feira (24), marcou uma discussão generalizada entre os participantes do "BBB 24" que nesta semana fazem parte do VIP. A confusão iniciou após Yasmin Brunet, Rodriguinho, Lucas 'Budah' e Luigi esquecerem de comprar açúcar durante as compras.

Em meio à briga pela previsão de falta de doce, Giovana Pitel se irritou com Rodriguinho após saber que o cantor comprou apenas uma lata de leite condensado.

O ex-Travessos teria retirado outras unidades do alimento com a justificativa de que era diabético e que o grupo precisava economizar. Entretanto, a atitude não foi bem vista por Pitel, que ansiava preparar um bolo com os utensílios do vip.

"A única pessoa diabética aqui é você, meu parceiro", disse a integrante do Pipoca ao cantor.

Yasmin Brunet tentou aliviar para Rodriguinho, apontando que o cantor estaria salvando o futuro delas ao comprar menos doce.