Reprodução/Instagram BBB 24: Boninho se pronuncia sobre puxada de orelha em Rodriguinho

Boninho quebrou o silêncio sobre os rumores de que teria dado uma bronca em Rodriguinho por não se entregar para o BBB 24.

Nesta terça-feira (23), o diretor do reality desmentiu a notícia de que a produção teria conversado com o cantor sobre as suas falas de não querer estar na casa.





"Só pra desmentir uma coisa. Teve uma confusão aí, nós adoramos o Rodriguinho, o público nem tanto. Não teve nenhuma chamada, isso teria vazado no ar, vocês escutam praticamente 100% do que a gente fala. Nem eu, nem Dourado, nem ninguém chamou a atenção dele", afirmou ele.

Na legenda, Boninho fez questão de ressaltar o assunto. "Ninguém chamou a atenção dele, nem estamos incomodados com ele. Ele faz o jogo que quiser, o time BBB assiste como todo mundo, mas quando chegar a hora de decidir se ele fica ou sai, ai é você", completou.

