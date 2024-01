Reprodução/Instagram BBB 24: Globo corta Vanessa Lopes da vinheta após desistência

Nesta terça-feira (23), a Globo divulgou a nota vinheta do BBB 24 e os telespectadores notaram que Vanessa Lopes foi retirada do vídeo após desistir do reality.

A tiktoker apertou o botão e saiu do programa na sexta-feira (19) após protagonizar diversos devaneios em pouco mais de uma semana de confinamento, criando teorias da conspiração sobre o elenco e gerando preocupação entre os colegas.





Nas redes sociais, a produção comemorou o novo vídeo de abertura, enquanto os internautas comentaram a novidade.













a vanessa lopes ja sumiu da abertura boninho não perdoa mesmo ne #bbb24 pic.twitter.com/xJKPlN6sP3 — nath (@nathssouza) January 24, 2024









Podem até ter tirado ela da vinheta, mas vão ter que engolir que a diva Vanessa Lopes fez história #BBB24

pic.twitter.com/YuYvO8a6mq — A cris (@issobycris) January 24, 2024









Globo revela quem plantou sementes de teorias e conspirações em Vanesa Lopes



Além disso, a produção mostrou a cena que colocou na cabeça de Vanessa de que a decoração da casa e outros movimentos da produção estavam enviando mensagens para os participantes.

"Eu acho que isso está bem tentando passar uma mensagem", disse o motoboy para a influenciadora enquanto eles avaliavam a parede com os olhos dos brothers e sisters.

O brother ainda completou: "Presta atenção nisso amanhã ou durante a semana", comentou enquanto saía de cena.

