Reprodução/Globo BBB 24: Tadeu Schmidt imita Beatriz ao vivo e diverte a web

Tadeu Schmidt arrancou elogios dos internautas ao preparar uma entrada especial para exibir o VT de Beatriz nesta terça-feira (23) no BBB 24.

O apresentador imitou a sister, também conhecida como Bia do Brás, e divertiu os telespectadores do programa.





Ao vivo, ele mexeu o ombrinho, falou alto e de forma expansiva, assim como a vendedora. Nas redes sociais, os internautas fizeram questão de comentar a alegria do apresentador.

Passando mal com o Tadeu imitando a Bia #BBB24 pic.twitter.com/uVwVLQ6lbi — Central Reality #BBB24 (@centralreality) January 24, 2024





+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

Tadeu, imitando a Bia, perdi tudo HAHHAAHHA #bbb24 — Jullie/ Tour RBD 2023 (@myviversophia) January 24, 2024

















O Tadeu meu Deus kkkkk #BBB24 — Sara Vieira 🏳️‍🌈🇧🇷 (@Its_sapatao) January 24, 2024





O Tadeu imitando a Bia,não aguento KKKKKKKKKKK #BBB24 — Samira🦋 (@samirarebelo) January 24, 2024





+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: