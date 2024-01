Reprodução/Globo BBB 24

Mais um eliminado no BBB 24! Vinicius não recebeu votos o suficiente do público e deixou o jogo em um paredão com Alane, Luigi, Pitel e Marcus Vinicius. O brother saiu com apenas 9,92% dos votos para ficar.

No paredão quíntuplo, Luigi recebeu 12,52% dos votos, Pitel obteve 15,96%, Marcus recebeu 20,75% e Alane 40,85%.





Tadeu Schmidt aproveitou o seu discurso para mexer com a cabeça dos brothers e sisters. "Bora confundir mais do que explicar", disse ele antes da entrada ao vivo.

O primeiro paredão quíntuplo da história do programa foi formado no domingo (21). Líder da semana, Rodriguinho, indicou Alane. Com quatro votos, Vinicius foi o mais votado e entrou na berlinda.

Os emparedados tiveram direito ao contragolpe. A atriz puxou Pitel e o atleta puxou Marcus Vinicius. E os dois contragolpeados entraram em consenso e escolheram Luigi para completar o paredão.

