Reprodução/Globo BBB 24: Wanessa Camargo relembra exposição sobre virgindade aos 19 anos

Na madrugada deste sábado (20), durante uma conversa com os participantes do BBB 24, Wanessa Camargo relembrou a sua exposição midiática na adolescência.

A filha de Zezé Di Camargo contou que teve a virgindade exposta por uma revista quando tinha 19 anos.





"Eu já passei por coisas midiáticas muito pesada. Para mim, sair daqui e ter uma coisa pesada, é outro peso do que para vocês, para vocês é novo", comentou ela com Rodriguinho e Michel.

A Camarote lembrou que seu pai acabou descobrindo através da mídia. "Saiu nas páginas amarelas daquela revista famosa, eu chorando porque meu pai não sabia", completou.

"O Brasil inteiro falando da minha virgindade. Eu com 19 anos caindo no chão de vergonha do meu pai", concluiu a artista.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: