Rodriguinho conversou com Pitel na tarde deste sábado (20) sobre os "sacrifícios" que está disposto a fazer pelo prêmio do BBB 24.

Na piscina, o brother disse que a disputa no reality não dão tantos os benefícios para sua vida. "O máximo que vai acontecer é voltar para a minha vida incrível lá fora. Não tem problema nenhum", disse ele.





"Eu sei que é seu sonho, minha filha, mas é o sonho de todo mundo. Então, vamos embora. Farinha pouca, meu pirão primeiro", ironizou na sequência.

Pitel então afirmou que o artista estaria seguro demais, porém recebeu uma negativa. "Não é segurança. É muito simples: por que eu não vou me matar pra ganhar um carro? Porque eu tenho um carro, caralh*! Você vai se matar pra ganhar isso, Yasmin? Óbvio, é legal ter dois, três [carros]. Mas você vai se matar? Quem se mata é quem não tem, quem quer ter o primeiro. Isso não é segurança, é só pra você entender", respondeu.

Rodriguinho também comentou sobre o valor do prêmio. "Agora, se tratando do prêmio, não. Porque a gente está deixando a mesma coisa lá fora. A gente está sofrendo igual, chorando igual", concluiu.

