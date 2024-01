Globo/ Fábio Rocha BBB 24: Pitel, Nizam e Raquele formam o quarto paredão; vote

Na sexta-feira (19) foi dia de montar mais um paredão no BBB 24. Seguindo a dinâmica das semanas turbo, Giovanna Pitel, Nizam e Raquele se deram mal e acabaram na berlinda.

O líder Matteus foi quem indicou a alagoana para o paredão após mirar nela, Nizam e Davi com a nova dinâmica "Na Mira do Líder".





Aliviado de não ser indicado pelo líder, o brother acabou sendo o mais votado da casa, com 7 votos. E, como combinado com o público, os participantes deram um segundo voto sem justificativa.

Com apenas três pessoas que não receberam nenhum voto, sendo Eleidy Elin, Yasmin Brunet e Wanessa Camargo, o líder precisou dar o voto de minerva entre Raquele, Davi e Vinicius, que empataram. Matteus escolheu Raquele para enfrentam os emparedados.

Votação aponta quarto eliminado do BBB 24

Segundo a enquete do iG Gente, Nizam corre o risco de ser eliminado com 17,9%. Considerado um dos "vilões", o brother deve perder a chance de continuar no jogo.

Quem sai como favorita na berlinda é Pitel, com 44,8%, mas com Raquele logo atrás com 37,3%.

