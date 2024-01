Reprodução/Globoplay BBB: Yasmin pede para fazer trança e sister opina sobre apropriação

A participante do BBB 24 Yasmin Brunet quer mudar o visual e perguntou para a trancista Leidy Elin se ela poderia trançar o cabelo da modelo. Nesta sexta-feira (19), a integrante do Pipoca refletiu sobre fazer tranças em pessoas brancas, afirmando que o aluguel não vê raça.

Em conversa com outros participantes, Leidy Elin revelou que Yasmin Brunet a procurou para pedir uma trança no cabelo. Entretanto, a modelo teria ficado apreensiva quanto ao cancelamento por apropriação cultural.

A trancista enfatizou que não se opõe em trançar pessoas brancas, enfatizando que o aluguel de onde mora precisa ser pago.

"Eu, trancista, pago aluguel. Eu não vou poder fazer o cabelo de uma pessoa branca? Meu aluguel vê cor? Eu acho que [apropriação cultural] está ligado à mídia", declarou.

Leidy Elin apontou que vê problema em como a mídia exalta pessoas brancas com cabelo trançado ao mesmo tempo que ignora pessoas negras com o penteado que faz parte da cultura afro.

O que é apropriação cultural?

O termo foi definido pelo antropólogo e pesquisador brasileiro Rodney William como "um mecanismo de opressão por meio do qual um grupo dominante se apodera de uma cultura inferiorizada, esvaziando de significados suas produções, costumes, tradições e demais elementos". Vale destacar que o pesquisador usa o contexto do colonialismo e da escravidão no Brasil.