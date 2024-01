Reprodução/Globo BBB24: Tadeu interrompe programação da Globo para falar de desistência

Apresentador do Big Brother Brasil, Tadeu Schmidt apareceu no intervalo da programação da Globo para fazer um comunicado sobre a desistência de Vanessa Lopes. A influenciadora deixou o confinamento nesta sexta-feira (19), após dias tendo falas desconexas com a realidade.

"Agora pouco, tivemos uma desistência no BBB 24. A Vanessa Lopes apertou o botão e abriu mão da participação dela. Desde o início da semana, a Vanessa começou a questionar tudo que acontecia ao redor dela na casa, a manifestar vontade de desistir", iniciou o jornalista.

O ex-Fantástico enfatizou que Vanessa Lopes passou com a psicóloga do programa nos últimos dias. "Desabafou com os outros participantes e foi ouvida pela psicóloga. Mas agora a tarde, mesmo sendo acolhida, não quis mais ficar e apertou o botão. Como tudo isso aconteceu, a gente vai mostrar mais tarde, ao vivo no BBB 24", destacou.

🚨 Tadeu Schmidt entrou ao vivo na TV Globo para comentar sobre a desistência de Vanessa Lopes. #BBB24 pic.twitter.com/93fNFmN4aa — Espiadinha #BBB24 (@canalespiadinha) January 19, 2024

A influenciadora Vanessa Lopes encerrou a participação no "BBB 24" nesta sexta-feira (19) após apertar o botão de desistência, localizado na sala de estar da casa.

Nos últimos dias, a tiktoker chamou atenção do público e dos colegas de confinamento devido ao comportamento excêntrico, onde chegou a acusar participantes de serem atrizes contratadas para desestabilizá-la.

+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: