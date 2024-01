Reprodução/Globo BBB 24: Pitel diz que Rodriguinho é chato e vira meme na web: 'Diva'

Pitel deu o que falar nas redes sociais após uma conversa dela com Rodriguinho no BBB 24 viralizar. A sister chamou o cantor de "chato" após ele comentar o jeito dela falar.

Tudo começou quando o brother comparou Beatriz e Pitel, afirmando que o jeito da alagoana é natural e o da vendedora do Brás, pensado.





"Esse seu jeito de falar aí...'Mutcho' [muito]", disse ele ao imitar a forma como Pitel fala. Irritada, a sister mandou a real: "Por que tu não vai dar uma voltinha? Porque você é chato", comentou.

O cantor então justificou o comentário. "Mas você fala desse jeito. Você não está brincando de falar desse jeito. Quando ela [Beatriz] fala: 'Brasil', ela está pensando para fazer isso, e você fala desse jeito".

Ele ainda alertou a colega de confinamento. "A gente tem que usar o que tem a favor. Entra no jogo, pensa direito", concluiu.

Nas redes sociais, a fala de Pitel divertiu os internautas. "Somos todas Pitel mandando o Rodriguinho dar uma voltinha", brincou uma; "Pitel lendária representando o Brasil sobre Rodriguinho", declarou outro; "Nada melhor do que Pitel falando que Rodriguinho é chato na cara dele", comentou um terceiro.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

sem paciência pitel manda rodriguinho dar uma voltinha pic.twitter.com/zeJ4ITg9Sw — acervo (@pitelcita) January 19, 2024





+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: