Reprodução / TV Globo Rodriguinho





Rodriguinho e Nizam discutiram durante a Prova do Anjo do "BBB 24", na tarde desta sexta-feira (19), e o cantor ameaçou abandonar a prova. Rodriguinho não gostou das orientações de Nizam, que gritava com ele para completar a tarefa.



O desentendimento chamou atenção do apresentador Tadeu Schimidt, que narrava a prova no Globoplay. "Eles vão brigar", disse Tadeu.





E brigaram! "Rodrigo, pelo amor de Deus, encaixa esse aí, encaixa no canto", gritou Nizam. "Se você gritar mais uma vez, eu jogo essa porra e paro", respondeu Rodriguinho, parando de fazer a prova para discutir.





Após a conclusão da prova, Nizam pediu desculpa para Rodriguinho, que parecia abalado com a situação da Prova do Anjo. A dupla vencedora será imunizada e escolherá mais um participante para ficar imune. Nizam e Rodriguinho não têm chance de vencer a prova.