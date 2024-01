Reprodução BBB 24: Matteus mira em quatro participantes para indicar ao paredão

Após vencer a prova do líder do "BBB 24", Matteus ficou encarregado de escolher quatro participantes para 'mirar' a indicação ao paredão. Os escolhidos foram Juninho, Nizam Giovanna Pitel e Raquele.

A nova temporada do BBB chegou com novas dinâmicas, a mira do líder faz com que o participante vencedor tenha que antecipar sua possível indicação ao paredão.

Sendo assim, na próxima formação, Matteus só poderá indicar pessoas que estão entre os quatro que ele apontou previamente.

NA MIRA DO LÍDER! 🎯 O Líder Matteus escolhe Juninho, Nizam, Pitel e Raquele como alvos. Um deles estará no próximo Paredão! 👀 #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/1PZ5DSyXi7 — Big Brother Brasil (@bbb) January 19, 2024













