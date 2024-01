Reprodução/Globo BBB 24: Matteus vence prova do líder; veja como foi a disputa

Nesta quinta-feira (18), aconteceu a prova do líder do Big Brother Brasil que consagrou a vitória de Matteus. A dinâmica promovida pelo reality envolvia a sorte de cada participante e contou com três fases.

Patrocinada pelo Kwai, a primeira fase da prova fez com que todos os participantes escolhessem uma tela, que permitiria o ingresso de 10 brothers para a segunda fase.

Na etapa seguinte, os 10 participantes tiveram que jogar três bolinhas em um campo de obstáculos afim de fazer a maior quantidade de pontos. Apenas três participantes avançaram para a final. Foi o caso de Matteus, Alane e Giovana Pitel.

A última etapa envolveu a coleta de moedas. Os participantes tinham 70 segundos para conseguir pegar a maior quantidade de 'kwai golds'. Durante a etapa, Tadeu Schmidt teve que interromper a contagem e recomeçar após um erro técnico que gerou revolta na web.

Veja quem foram os escolhidos para o VIP:

Vanessa Lopes

Isabelle

Davi

Juninho

Deniziane

Rodriguinho

Lucas Henrique

Vinicius

Alane

