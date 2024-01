Reprodução BBB 24: Tadeu Schmidt se pronuncia sobre estado de Vanessa Lopes

Nesta quinta-feira (18), o apresentador do Big Brother Brasil, Tadeu Schmidt, se direcionou ao público para explicar a situação da participante Vanessa Lopes. A influenciadora vem apresentado comportamento confuso com a realidade nos últimos dias.

Antes de mostrar as cenas em que a jovem de 22 anos aparece desestabilizada, Tadeu Schmidt afirmou que ela recebeu atendimento e que a decisão é de seguir no reality de confinamento.

"Ela ja tinha conversado com nossa psicóloga ontem e nossa equipe continua acompanhando tudo bem de perto. A gente voltou a conversar com a Vanessa e ela segue no jogo!", declarou o jornalista.





Mais cedo, Vanessa Lopes chegou a imaginar que as participante Alane e Beatriz eram atrizes intencionadas a sabotar o jogo dela. A conversa deixou as colegas assustadas.

Essa conversa da Vanessa Lopes com a Beatriz e a Alane é um dos mais assustadores de todas as edições. Que mulher maluca #BBB24 pic.twitter.com/V7UWurMn3R — Matheus (@odontinho) January 18, 2024









